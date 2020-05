“Un chorrito de sangre, es un chorro de vida”, dicen donadores desde Pachuca

A través de un video, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Hidalgo busca generar conciencia en la población para que done sangre de manera voluntaria, toda vez que sus reservas han disminuido por la pandemia de COVID-19.

Con tres testimonios de donadores de sangre en el IMSS de Pachuca, se indica que esta acción no representa ningún problema ni riesgo, pues se toman las medidas de seguridad pertinentes.

“A lo mejor no soy médico y no puedo dar eso de mi parte, pero sí puedo dar sangre que no hace mal, al contrario, es una forma de ayudar al prójimo”, señaló Luis Ángel Gayosso Escamilla, donador altruista de sangre en Pachuca.