Un inédito regreso a clases: sin aulas y sin compañeros

Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación Pública (SEP), aseguró que a diferencia de otros países México no se rindió, por lo que este lunes 30 millones de estudiantes pudieron iniciar el ciclo escolar 2020-2021 a distancia por la pandemia.

En la ceremonia del ciclo escolar que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el secretario señaló que otras naciones decidieron volver a clases hasta que haya una vacuna y otros lo hicieron sin importarles los riesgos hacia la comunidad escolar.

“México no se rinde, otros países se han rendido; unos concluyeron apresuradamente su ciclo escolar y lo dejaron trunco, sin opción de estudios [en modo] virtual o a distancia. Otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso y en automático aprobaron a todos los alumnos, unos más repetirán totalmente el año, otros no volverán hasta el año 2021 y hay quienes cancelaron las clases hasta que haya vacuna. México no se rindió, concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020 y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020-2021”, aseveró Moctezuma Barragán.