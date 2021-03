“Un piquete, como cualquier otra vacuna”: llaman adultos mayores a inmunizarse

Elvira Balderas, de 86 años de edad, acudió a las instalaciones de la Feria de Pachuca acompañada por su hijo que la ayudó a trasladarse en su silla de ruedas; al salir de la vacunación comentó: “Duele como cualquier vacuna, pero nada de cuidado”.

Por su apellido, la cita era a las 9:30 horas; sin embargo, llegaron a las 8:30 horas y encontraron aglomeraciones en el acceso, “hubo un momento en que la gente se estaba desesperando, pero después se comprendió que se tienen que esperar y todos pasan”.

La adulta mayor, proveniente de la colonia Cubitos, dijo que acudió a la inmunización por temor a la enfermedad causada por el coronavirus, y lo hizo porque siempre se ha vacunado contra otros padecimientos.

Por otra parte, Juan Ángeles de 66 años, compartió a AM Hidalgo que fue su sobrina la que acudió desde las 6:00 horas a apartar lugar para él y su hermano. Entraron a las 8:20 horas, más el tiempo que tuvieron que esperar adentro para recibir la vacuna.

Nos coordinaron en filas y sillas, después de la vacuna tuvimos que esperar media hora más. Todo normal, nada más el piquete de la aguja, de ahí en fuera todo bien. No me dolió, es una inyección normal cualquiera”, indicó al compartir su experiencia tras la inmunización.

El adulto mayor que radica en Matilde, mencionó que acudió a vacunarse por prevención ante el COVID-19 que puede ser grave; además, recomendó a quienes son reticentes que “por el bien de todos, todos deben vacunarse, porque hay que prevenir las infecciones de este tipo”.

José Arturo Anaya de 77 años y Bertha Arellano, de 78, acudieron desde las 6:00 horas a formarse para ser de los primeros en pasar; comentaron que el caos ocurrió porque las personas de logística llegaron hasta antes de las 8:00 horas y no había personal para ordenar las filas desde temprano.

La pareja proveniente de Arboledas de San Javier dijo que las únicas recomendaciones que les dieron fue descanso y comer bien, por lo que exhortaron a los demás adultos mayores acudir a vacunarse.

No hay que dudar en la vacuna, nunca dudé desde el principio, deben acudir porque el que no se vacuna y no se cuida, no funciona”, refirió José Arturo, quien agradeció a las autoridades el esfuerzo hecho para vacunar a los adultos mayores y después al resto de la población.