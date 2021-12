Una lesión le restó la movilidad, pero la hizo retomar la elaboración de piñatas

Tras sufrir un accidente vehicular en julio, María del Rocío Ramos Oaxaca ve en el arte de las piñatas el sustento para su familia, además de servirle como ayuda para sus terapias físicas y mantenerse distraída ante la dificultad para caminar que le generó el percance.

Con 37 años de edad, debido a un desafortunado accidente de tránsito que le lastimó la columna y la pierna izquierda, María tiene que estar en reposo, acostada en una cama muy cerca de la entrada de su hogar en la colonia 20 de noviembre de la capital hidalguense.

Ella dice no recordar desde qué año sus padres le enseñaron a hacer piñatas, pero es una tradición que tiene bien arraigada, por lo que al sufrir el aparatoso accidente encontró en ellas un modo de sobrellevar los gastos que requiere para su rehabilitación.

“Tenía tiempo que no hacía piñatas, este año comencé para sacar algo de dinero para mis terapias, seguramente el año que viene me voy a dedicar un buen tiempo a esto, sé que no voy a quedar al cien del accidente, entonces algo me tienen que dejar las piñatas”, comentó la mujer de estatura media y semblante tranquilo.