Una madre llora a su hijo en Teltipán, hoy es sepultado

¡Lloré! Lloré, hasta que ya no pude más y aún entonces seguí llorando. Paquito se ha ido, sus seres queridos lo rodean y Teltipán le llora, dijeron en esta comunidad de Tlaxcoapan durante el sepelio del niño que murió el 29 de abril en Galveston, Texas, víctima de la explosión en Tlahuelilpan.

“Nunca más veremos tu cálida sonrisa, nunca más podrás reír o jugar. No conocerás a tu primer amor y tu familia no podrá verte lograr tus sueños. Te has ido y ahora no queda más que resignación”, agregaron los presentes la tarde del miércoles.

Se esperaba el arribo del cuerpo, proveniente de Estados Unidos, desde la tarde del martes; sin embargo, no fue hasta el miércoles cuando llegó a México y de ahí fue trasladado a Teltipán, poblado en el que vivió los 12 años de su existencia.

Eran poco más de las 19:20 horas de ayer, en la entrada de Teltipán, en el lugar conocido como Puente Alto, cuando decenas de personas esperaban su arribo.

UN FÉRETRO BLANCO; HOY SERÁ SEPULTADO

De pronto comenzaron a tronar los cohetes, era él. La carroza en la que venía su féretro blanco ingresó al poblado y detrás, los presentes comenzaron a caminar.

Los pequeños portaban globos blancos, las mujeres llevaban flores y con aplausos acompañaron la marcha fúnebre hasta donde era el hogar del pequeño.

Por fin estaba de nuevo en casa, solo para que sus amigos y seres queridos lo despidan. Este jueves llegará a su eterna morada.

En medio del patio estaba el féretro y a su alrededor se colocaron amigos, compañeros de escuela y de la confirmación, además de vecinos, quienes lloraron su pérdida.

SU PADRE TAMBIÉN MURIÓ EN LA EXPLOSIÓN

Son las últimas horas de Paquito en casa, hoy partirá al panteón de Teltipán en donde acompañará a su amado padre, Edmundo, quien apenas cumplió su novenario, ya que también murió en la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, el pasado 18 de enero.

Ese día el pequeño se encontraba con su padre en la zona de la explosión. Volvían del trabajo del hombre y decidieron pasar a ver qué sucedía, los presentes decían que regalaban gasolina.

Sin embargo, ambos fueron víctimas de la explosión; el padre se encontraba dentro de los 52 restos que fueron entregados en días pasados, por lo que sus familiares pudieron enterrarlo recientemente.

Por el contrario, el pequeño fue sacado con vida de la zona del incendio por dos extraños que lo llevaron a su casa y de ahí fue llevado al Hospital Regional Tula-Tepeji para recibir atención médica; sin embargo, hace unos días murió y hoy será enterrado.