Urge ayuda para salvar vida de Guadalupe Jactthar, en Hospital General de Pachuca

Guadalupe Jactthar Melena sufre insuficiencia renal y su estado de salud es grave ante la preocupación de su familia que intenta salvarle la vida.

Permanece internada en el Hospital General de Pachuca desde el pasado jueves y para operarla es urgente adquirir un equipo laser de 25 mil pesos y dos catéteres de 3 mil.

Es madre soltera, es una mujer trabajadora y su familia hace un llamado a la sociedad para que cualquier donativo lo hagan llegar a la cuenta 4766 8416 0953 2091, pues necesitan adquirir los insumos antes de que los médicos se vayan de vacaciones, según les comentaron en el hospital.

Le han pedido mucho medicamento a mi tía. Es una vida, se está muriendo y no podemos ayudarla por lo económico”, cuenta Daniela Ortiz durante entrevista telefónica con AM Hidalgo y agrega que familiares y amigos se han organizado para apoyar en lo posible.

A través de redes sociales, el pasado 27 de marzo, familiares hicieron la petición de ayuda a la sociedad en general.

De verdad me da bastante pena, pero quien me quiera apoyar con lo que sea su voluntad de verdad se los agradecería bastante. La vida de mi mamá está en un hilito y todos saben que es mi motor para seguir adelante. No quiero que se me muera, se los pido de la manera más atenta”.