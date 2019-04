Urgen activistas a despenalizar aborto para evitar muertes maternas

Legislar en torno a la interrupción legal del embarazo es urgente y necesario debido a que las muertes maternas están asociadas a este procedimiento, consideró la dirigente del grupo Cihuatl, Carmen Rincón.

Precisó que la muerte materna es un problema de salud pública y justicia social, por lo que, dijo, sería un avance la posibilidad de legislar para aumentar las causales en torno a la interrupción legal del embarazo en la entidad.

Actualmente la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las diez semanas se encuentra en análisis en el Congreso local. Sin embargo, el tema ha causado controversia entre los grupos Provida y Marea Verde.

Carmen Rincón destacó que no hay investigación adecuada respecto a las hemorragias que se registran durante el embarazo; no obstante, se han asociado con la interrupción del embarazo “y lo peor del caso es que las mujeres no reciben atención médica, lo que deriva en complicaciones y muertes”.

Afirmó que el aborto se practica con o sin consentimiento de las autoridades, por lo cual recalcó la importancia de legislar para que las mujeres tengan a su alcance el sistema de salud para este procedimiento.