Usuaria graba a sujeto "tocándose" junto a ella en el Metrobús

A través de un video, una usuaria del Metrobús denunció a un sujeto que estaba masturbándose sentado junto a ella, en la Línea 2 de dicho transporte.

La grabación, de poco menos de un minuto, muestra al sujeto vestido con playera de manga larga roja y gorra negra mientras se toca los genitales.

Al ser descubierto, el hombre se levanta de su asiento mientras la usuaria intenta evitar que se vaya y lo sigue por el Metrobús hasta la parte de atrás, donde pide ayuda al resto de los usuarios.

“¿Me pueden ayudar? El caballero se estaba masturbando a lado de mí. Tengo el video ¿me pueden ayudar?”, pregunta la joven sin recibir respuesta de alguno de los hombres en el vagón.

Momentos después la joven se coloca junto al sujeto frente a la puerta, esperando a que el metrobús llegue a la siguiente estación. Cuando el vehículo se detiene, el sujeto sale corriendo y se escapa.

“No puede ser”, exclama la joven al no recibir ningún tipo de ayuda y no poder detener al hombre. “Me pueden ayudar a compartir a este desgraciado si alguien lo conoce porfavor se bajo en CCH Oriente venía en el metrobús ....mañana podría ser una de sus niñas x favor, no se vale”.

“Se bajó en CCH Oriente es el metrobús que llega a la Del Valle, el tipo es alvino y muy flaco tengan cuidado con sus jovencitas”, menciona otra publicación de la misma red social.

Esta no es la primera vez que usuarias del transporte de la Ciudad de México son víctimas de los acosadores.

El pasado fin de semana, mediante una serie de videos, una usuaria del Sistema de Transporte Colectivo Metro denunció a un sujeto de la que fue víctima de acoso e intimidación a bordo del vagón exclusivo para mujeres y menores de 12 años, en la Línea 6 de dicho transporte.

En tres clips compartidos por ella en la red social Twitter, se aprecia cómo el hombre la observa fijamente por varios minutos y se toca los genitales, acto que interrumpe al momento cuando la joven le informa que está siendo filmado.

Por lo anterior, la cuenta oficial del Metro informó que se reforzo la seguridad en dicha línea.