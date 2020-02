Usurpador de identidad habría estafado 350 mil pesos a víctimas, señala Perusquía

Alrededor de 350 mil pesos habrían sido entregados a Raúl L.C., persona que engañó a 17 personas oriundas de Pachuca.

Así lo informó la legisladora tricolor, María Luisa Pérez Perusquía, quien ya presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) por el delito de usurpación de identidad y lo que resulte.

En entrevista al finalizar la sesión de este día, la legisladora tricolor manifestó sentirse “muy preocupada y molesta por esta situación de venta de plazas laborales en la SEPH, pues se aprovechan del desconocimiento de la Ley, pues esta acción es ilegal”.

La también coordinadora de los diputados del PRI dijo que tuvo conocimiento que estas 17 personas entregaron, cada uno, 20 mil pesos bajo la promesa del estafador de conseguir un espacio en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

Pérez Perusquía narró que a través de un grupo de WhatsApp se agregó un número telefónico con su fotografía, con el cual interactuaba a nombre de ella con los ciudadanos estafados.

Hagan de cuenta que yo platico con las personas y hasta les deseaba los buenos días en ese grupo. Obviamente eso es imposible, no soy yo. Me duele por las personas pues nadie da su dinero porque sí, muchas veces es la necesidad que tienen de decir ‘voy a hacer el esfuerzo, qué tal si sí me dan mi plaza y con eso ya trabajo y recupero lo que invertí’, eso no es posible”, expresó.