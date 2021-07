VIDEO. A sus 21 años se liga las trompas de Falopio; la critican en redes

Colombia.- A través de su cuenta de TikTok, una joven de 21 años anunció que se ligó las trompas de Falopio para no tener hijos jamás, por lo que usuarios de esta red social la criticaron al considerar que no está en edad para tomar esa desición.

Me ligué las trompas a los 21 años porque sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos”, dijo la tiktoker.

La colombiana con más de 20 mil seguidores, identificada como Spanic Pavas, dijo que se realizó la salpingoclasia porque está convencida de que embarazarse no son lo suyo.

El video en donde comparte su experiencia de la operación se viralizó y tuvo que responder las preguntas que interesados le hicieron y las críticas que se llevó. A pesar de que la tiktoker fue juzgada, no aparece arrepentida por su desición de no criar niños.

Yo no puedo traer hijos al mundo para que me de plata, que me mantenga, que me cuide. Absolutamente no”, respondió Spanic a un comentario.