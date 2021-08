VIDEO. Arrojan agua a abuelita que vendía sus artesanías en la calle

Un video ha causado indignación en redes sociales pues muestra como una mujer decidió que era buena idea limpiar a cubetadas de agua su balcón, justo debajo donde una abuelita instaló su puestecito.

Los hechos ocurrieron en Peribán en Michoacán, cuando la abuelita fue mojada por una señora mientras cuidaba su puesto de artesanías.

En el video podemos ver como la abuelita luce desconcertada por el balde de agua que le arrojaron, mientras busca que su mercancía no se mojé.

La persona que grabó el video condenó la acción de la mujer y llamó todos a ayudar a las personas.

“Hoy me tocó esta mala experiencia. Como una señora humilde está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante y gente ignorante como mi querida amiga le moja todo su negocio. Neta raza, si no tiene nada qué hacer no se ponga hacer este tipo de cosas, pónganse a ayudar no a echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace”, mencionó.