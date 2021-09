VIDEO. Cabello humano crece de una tumba y causa terror en redes sociales

Un hombre llamado Joel Morrison originario de California grabó el momento exacto en que se llevó el susto de su vida el encontrar en un cementerio como cabello humano sale de una tumba que tiene más de 100 años de antigüedad.

El video fue subido a TikTok y rápidamente e hizo viral. De acuerdo con el New York Post, no se sabe a ciencia cierta la procedencia de este cabello, y a pesar de que parece ser humano, esto no ha podido ser confirmado.

Lo más aterrador del video es que parece que de alguna manera el cabello rompió la tumba y salió a la superficie como si se tratara de una melena que no para de crecer.

Los hechos ocurrieron en el cementerio católico de San José en la región de Sacramento en el estado de California en Estados Unidos.

“Inspeccionaba el lugar y de repente me di cuenta que había cabello humano saliendo de una tumba”, comentó el hombre que documentó este video en una entrevista para el New York Post.

Lo más escalofriante de esta historia es que al día siguiente Joel regresó para llevarse una sorpresa pues ya no había rastros del cabello que estaba en la tumba y la grieta en este cementerio tampoco se veía.

