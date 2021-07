VIDEO. Con música de banda, celebra su divorcio afuera del registro civil

Coahuila.- Acompañado de una banda, un hombre acudió al registro civil a firmar su divorcio. Los hechos ocurrieron en el municipio de Acuña y el video del momento se viralizó en redes sociales.

Este hombre se comportó de una manera peculiar al separarse de su pareja, en vez de ir a terapia, cantó música de banda afuera del registro civil.

En las imágenes se puede apreciar al recién divorciado, muy sonriente en la puerta de la oficina, mientras la banda interpreta un tema de El Fantasma en colaboración con Los Dos Carnales.

Muchas han tratado domar este potro, mas no me he dejado”, cantan.