VIDEO. Conductor ebrio intenta atropellar a adolescente pero este logra esquivarlo

Ciudad de México.- Un conductor en aparente estado de ebriedad intentó atropellar aun joven que circulaba a bordo de una bicicleta en la colonia Héroes de Churubusco, de la alcaldía Iztapalapa.

Según detalló el padre del adolescente de 13 años, el menor logró esquivar un auto de color blanco y se subió a una banqueta, el conductor bajó del automóvil y lo insultó.

No sé si iba alcoholizado, no sé si iba bajo el influjo de algo, porque yo creo que alguien en sus cinco sentidos no se mete de esa manera con un niño, y menos por una acción tan chistosa o tan pequeña como es tocar un timbre”, comentó Jonathan al medio Uno TV.