VIDEO. Denuncian a Raúl Camacho por amenazas contra asistente de regidor

Raúl Camacho Baños, presidente de Mineral de la Reforma, fue denunciado penalmente por el supuesto de haber amenazado en dos ocasiones al asistente del regidor del PRI, Israel Navarrete Sosa.

Acompañado de su abogado, en conferencia de prensa, Carlos Cázares García, asistente del regidor tricolor, acusó que ha recibido dos amenazas del edil panista por una grabación en video que hizo en la asamblea.

La primera amenaza, narró se dio en la sesión de cabildo del pasado 20 de noviembre de 2018; la segunda, agregó, aconteció la semana pasada, en la que el edil le dijo que lo golpearía si daba a conocer el video a los medios de comunicación.

En la asamblea edilicia del año pasado, “yo me encontraba grabando la sesión y el alcalde, sin aparente motivo, se levantó de su lugar y me dijo dejara de grabar pues si no me mandaría a golpear”.

El abogado Cesar Salinas González dijo que dentro de la carpeta de investigación 12/2019 13274, se acusa a Raúl Camacho de “amenazar a mi representado con palabras altisonantes: ‘baja la camareta o te voy a romper la madre’, le dijo”.

Tras la amenaza, Carlos Cázares dijo que se ha sentido intimidado, toda vez que en reiteradas ocasiones se ha percatado de un vehículo de marca Aveo que ronda por su casa.

La segunda amenaza contra el asistente, señaló en la conferencia de prensa, aconteció la semana pasada; de igual forma el alcalde le habría dicho que no revelara el contenido del video donde amenaza a Carlos Cázares.

El representante legal señaló que las investigaciones quedarán en manos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), quien si así lo amerita podría solicitar un juicio de desafuero.