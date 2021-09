VIDEO. Diputada baila en lencería frente al Congreso; causa polémica

Como ya es costumbre las campañas están llenas de candidatos con ideas extrañas o extravagantes, en esta ocasión las cosas no podían ponerse más raras, hasta que esta candidata llegó con una nueva "hazaña" que dejo boquiabiertos a usuarios de redes sociales.

Cinthia Fernández, precandidata a diputada nacional por el partido Unite ha dejado con la boca abierta a más de uno, pues bailó al ritmo de tango en lencería frente al Congreso de la Nación.

Su baile desató polémica en redes sociales, pues en la grabación se ve a Fernández Bailando sin embargo, la letra fue modificada para referirse a quienes la juzgan, así como por la propuesta insignia de su campaña: que ningún padre incumpla con la cuota alimentaria de sus hijos.

Al ritmo del tango la candidate presenta sus propuestas.

“Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir… Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir”, dice la candidata al principio del clip, parte en la que se muestra con una falda y camiseta color negra. Posteriormente, se retira la falda para mostrarse en lencería color negro.