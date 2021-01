VIDEO. En protesta, colocan los vestidos de novia y XV años en calle

Comerciantes que se dedican a la venta de vestidos de novia y para XV años protestaron ayer en el primer cuadro de la Ciudad. Exhibieron maniquíes con vestidos, para exigir al Gobierno “piso parejo”, al asegurar que, mientras ellos bajan sus cortinas, el comercio informal ha trabajado de manera normal.

Los muñecos fueron expuestos sobre la calle República de Chile, ahí los inconformes dijeron que son poco más de 200 negocios los que se han visto afectados, dañando el principal ingreso de más de 1500 familias que dependen de ese mercado, el cual, explicaron, se vio afectado, durante el confinamiento, no se realizaron ni bodas ni XV años.

“Si para poder sobrevivir hay que salir a la calle, pues lo hacemos. A los informales no les hacen nada y a los formales nos va de la chingada.

“Aquí en el Centro tenemos un problema de inseguridad de toda la vida, no han podido ni terminar con las extorsiones, los secuestros, los muertos, aunque saben quiénes son los delincuentes porque nosotros mismos los hemos denunciado.

“Esa falta de apoyo en general nos afecta. La jefa de Gobierno no toma en cuenta las ventas bajas que hemos tenido, que hay que mantener familias, a los empleados, pagar renta, luz, insumos que no dejan de cobrar, no pedimos que nos den, sólo que nos dejen trabajar, eso es todo”, expreso Miguel Contreras, uno de los locatarios inconformes.