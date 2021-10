VIDEO. Encuentra enorme serpiente en su inodoro

Laura Tranter, de 34 años, originaria de Stourbridge (Inglaterra), se encontró que una aterradora sorpresa en su inodoro al despertar un sábado por la mañana. De acuerdo a lo que narró la mujer se despertó para usar el baño cuando vio una enorme serpiente en el interior.

“Me desperté a las cinco y media de la mañana para ir al baño, y estaba ahí”, expresó Tranter.

La mujer intentó llamar a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), sin embargo le dijeron que no abrían hasta las 7:00 horas, por lo que no sabía que hacer con la pitón de casi un metro y medio.

“Fui a la casa de mi compañera Sarah a las cinco y media de la mañana en bata y zapatillas. Estaba tan confundida que me preguntó si había estado bebiendo”.

Massive four-foot python found resting in toilet pic.twitter.com/kMXG2jK6CX — The Independent (@Independent) October 12, 2021

Laura declaró que cree que la serpiente era una mascota que escapó.

“Me asustó muchísimo, casi me siento en la cosa. Su cabeza estaba apoyada en el asiento. Cerré la puerta del baño y pensé ‘realmente lo ví’, así que verifiqué dos veces si era real, aún así realmente pensé que estaba alucinando”, subrayó la mujer.

Después del susto Laura fue apoyada por la RSPCA, quienes se quedaron con el animal para mantenerlo sano y salvo.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos