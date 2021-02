VIDEO. Especialistas alertan sobre 'oxigenador casero' para pacientes con COVID-19

Hace unos días se había vuelto viral un video que muestra un aparente oxigenador casero realizado para un paciente con Covid-19 que es tratado en su domicilio.

Debido a que la mayoría de los hospitales en México se encuentran al máximo de su capacidad, familias han buscado la forma de tratar a sus enfermos en casa.

Tal es el caso de la usuaria Angy Reyes, quien compartió un video que muestra un supuesto oxigenador casero hecho con una bomba de agua para pecera.

Después de que este video se volviera viral, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue cuestionado sobre esta bomba casera y advirtió sobre su uso.

La propia persona que uno supone está enfermo de Covid-19 dice ‘sin la oxigenación del oxigenador de peceras tengo baja saturación de oxígeno, cuando me lo pongo, sube’. Hacemos la advertencia de que no necesariamente. Y lo más probable es que no lo sea, la cantidad de oxígeno que se pueda recibir de ese dispositivo sea suficiente para mantener la oxigenación de una persona enferma de Covid-19 que ya está sufriendo un trastorno”, comentó.