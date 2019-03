Un dramático accidente ocurrió en las playas de Huatabampito, municipio de Huatabampo, al sur de Sonora, cuando siete estudiantes del Cobach paseaban en una camioneta color rojo a toda velocidad dando vueltas en la arena, cuando de repente vuelca y un neumático aplasta a una joven que implora ayuda.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas del día miércoles 27 de marzo, cuando un grupo de estudiantes vestidos con uniforme del Colegio de Bachilleres de Sonora, se paseaban por la orilla de la playa, uno de ellos graba con su teléfono celular, cuando el vehículo vuelca.

“Ayúdenme, por favor ayúdenme, se los pido por Dios, por Dios se los pido ayúdenme porque no puedo más, ayúdenme, se los pido por Dios, ya no aguanto, se me va a reventar”, gritaba la estudiante atrapada.

Los jóvenes desesperados hicieron intentos por mover la camioneta y gritan para que la jalen, “se está convulsionando, háblenle a una ambulancia”, se escuchó otra voz desesperada. A un costado permanecía otro estudiante inmóvil.

Según reporte de las autoridades municipales, dos adolescentes resultaron lesionados.

(ADVERTENCIA DE IMÁGENES) Siete estudiantes paseaban en una camioneta a toda velocidad cuando de repente vuelca y un neumático aplastó a una joven https://t.co/P8s5VPSmZe pic.twitter.com/yaGkXCRnNW — El Universal (@El_Universal_Mx) 30 de marzo de 2019

La noche del jueves 28 de marzo, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, se expresó con una profunda reflexión:

Buenas noches a todos:

Ahorita, en casa, en compañía de mi familia, platicamos con mis hijas lo sucedido con los jóvenes de Huatabampo y hemos reflexionado sobre el tema que quiero compartirles:

Como mamá, entiendo que a su edad quieran experimentar al máximo su juventud, la libertad y su entrada a esa etapa de independencia, que genera muchas emociones y satisfacciones, entiendo que los amigos se convierten en su familia, los que hablan su propio idioma, que son sus confidentes y cómplices, vivan esa etapa y disfrútenla.

Ahora, yo como mamá, les comparto lo que alguna vez leí y que también se los dije a mis hijas: cada acción tiene sus consecuencias, tal vez no las vean, pero intenten calcularlas siempre con anticipación. Cuanto mejor te imagines las opciones, más sensata es tu conducta. Piensen que en casa hay una persona que está dispuesta a dar su vida por ustedes y no descansaremos hasta verlos cumplir sus sueños.

Todos los días que salen de la casa, lo único que hacemos es encomendarlos a Dios, esperando que lo que les hemos enseñado, lo valoren y que regresen con bien.

Les dejo esta reflexión que nos define a todos los papás :

Una madre y su hijo iban a cruzar un río. Entonces la madre dice: "hijo toma mi mano”. No mami , toma mejor tú mi mano. Y la madre pregunto: ¿hijo y cuál es la diferencia? El niño respondió: "Si algo me pasa mientras cruzamos, probablemente yo suelte tu mano, pero si tú me tomas mi mano estoy seguro que pase lo que pase ¡no me soltarás!.

Hijos, los queremos mucho y estamos siempre tomando sus manos.

Papás, cuidemos a nuestros hijos, comuniquémonos con ellos y nunca, nunca soltemos sus manos.

Un minuto de satisfacción, puede cambiarte el resto de tu vida.

Claudia Pavlovich.