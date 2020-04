VIDEO. Familiares de paciente que murió por Covid-19 agreden a personal médico

¡Déjame pasar!, ¡Policía, policía! Son algunos gritos que se escuchan en un video que personal de salud del Hospital General de Zona 48, del IMSS, de San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, grabó cuando familiares de un paciente que murió por Covid-19 intentaron ingresar al área donde permanecía aislado.

El video fue difundido en diferentes redes sociales, pero destacó la denuncia que hizo un enfermero que resultó agredido en la unidad médica en donde relata que cuatro hombres y dos mujeres lo golpearon porque su familiar falleció por el nuevo coronavirus, acompañó su queja con una foto de su rostro, en la que se observan rasguños.

“Desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado, ¡no lo volverás a ver si muere dentro de un hospital! esto nos espera?(sic)”.

Horas más tarde, el enfermero se disculpó y afirmó que su primera publicación fue resultado de la impotencia y frustración al solo poder cubrir su cabeza para no recibir más golpes por parte de los familiares del derechohabiente, por lo que exigió que el Instituto mejore los protocolos de seguridad.

“Hoy antes de dormir con la cara hinchada, las marcas de los rasguños,la espalda baja con un dolor insoportable, me doy cuenta que mi caso puede ser un ejemplo de que el estrés y la ansiedad que genera el covid puede provocar un increíble caos y que la seguridad del IMSS no es suficiente para lo que se viene”.

También en twitter, un médico mostró su inconformidad por las agresiones recibidas y lamentó que la sociedad no tome en serio la epidemia por coronavirus. “En el HGZ#48 el personal de salud sufrimos las consecuencias de gente que no toma las cosas con seriedad y por más de que se les diga que no salgan de sus casas hacen caso omiso en general de las medidas de precaución y piensa que el covid es un invento”.

En su publicación narró que el paciente estaba aislado y solo tenían acceso a él, personal de salud, pero cuando informaron a la familia sobre el fallecimiento agredieron al guardia de vigilancia y entraron dos mujeres con cuatro hombres.

“Al parecer uno de ellos venía armado, le pegaron a dos policías de vigilancia y exigieron ver a su familiar insultando y amedrentando al personal, lamentablemente uno de mis compañeros enfermeros fue agredido dejándolo herido y una doctora amenazada de muerte, tuvo que intervenir la policía externa, da impotencia al no poder hacer nada porque puede salir contraproducente, solo nos queda esperar que las autoridades hagan su trabajo”.

Se solicitó postura del Instituto, tanto de la agresión al personal de salud, como de los protocolos que se deben seguir ante un fallecimiento por Covid-19, pero al momento no se ha obtenido respuesta.