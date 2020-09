VIDEO. Fiscalía indaga modus operandi para robar tu nip en cajeros

Estado de México.- Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga si hay alguna denuncia por la incrustación de un celular en un cajero presuntamente en la sucursal de Echegaray del banco HSBC, tal como se difunde en un video.



En redes sociales este fin de semana vecinos de Naucalpan denunciaron con un video, que en el cajero automático de HSBC de avenida Gustavo Baz, en Colón Echegaray un empleado de una empresa de traslado de valores, desprendió una barra del aparato y halló un teléfono celular, que presuntamente grababa el nip de los usuarios, quienes al salir eran asaltados y hacían retiros de sus tarjetas bancarias.



El Universal solicitó información sobre este caso a HSBC México, a autoridades de Naucalpan y de la Fiscalía mexiquense.



Personal de la FGJEM informó que en la Fiscalía regional de Naucalpan, hasta este domingo no había registro de alguna denuncia relacionada con la colocación de un celular en cajeros automáticos; no obstante revisaban denuncias interpuestas por Internet.



Autoridades de Naucalpan no han emitido alguna respuesta.

