VIDEO. Forense revela secretos aterradores de la morgue

El investigador forense Raúl Smith utiliza TikTok para dar a conocer un poco de su trabajo. El usuario @investigador.forense cursó la carrera de criminología y criminalística en la Facultad de Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales en Guadalajara.

Raúl es un apasionado de su trabajo y para muestra de ello decidió compartir en la plataforma de videos algunas técnicas que los forenses utilizan y también algunas historias perturbantes que ha vivido durante la labor.

Una de las historias más turbias que cuenta es en la que describe un duro momento en la morgue. Todo ocurrió tras un multihomicidio, el criminalista detalló que se trataba de tres personas degolladas, una mujer, un niño y una anciana. En ese momento, el médico forense tuvo que ir a inspeccionar el cadáver de la adulta mayor y terrible fue la impresión al darse cuenta que había sido apuñalada 68 veces.

Y es que de acuerdo con la historia, la anciana fue víctima del terrible crimen perpetrado por su propia hija, al parecer a causa del dinero.

Lo peor es que era inválida y usaba silla de ruedas", dijo Raúl.

Su cuenta de TikTok no se limita a historias, ya que entre sus videos también destacan en los que da breves clases de criminalística y criminología, por mencionar algunos, muestra cómo aprender a clasificar las diferentes armas blancas, también enseña cómo revelar huellas dactilares de superficies mojadas, así como otros en los que platica curiosidades de las necropsias y muestra su indignación ante casos de falta de ética en el ámbito forense.

Es de mencionar que el creador de contenido no se limita a TikTok para exponer sus conocimientos en la materia, ya que también cuenta con un canal de YouTube en el que toca temas más desarrollados, gracias a que el tiempo de grabación no está tan limitado como en la red social entes mencionada. Asimismo, también es muy activo en Instagram, en donde incluso publica material sensible que podría ser muy fuerte para la mayoría, aunque para alguien como él, son el pan de cada día.

Por si fuera poco, el joven también tiene una cuenta de Twitter, con el usuario @MundoForense en donde las fotografías explícitas no se hacen esperar. En Facebook también está activo, pero con contenido más suave, por la naturaleza de las políticas en este lado del Internet.

