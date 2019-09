VIDEO. Golpean a activista mientras alimentaba perros de la calle en Pachuca

La mañana de este jueves una mujer golpeó en la cara y sin motivo a una activista en la calle Guerrero mientras alimentaba perros callejeros en el centro de Pachuca.

Según el relato de la afectada, las cámaras de seguridad en la fachada de su casa captaron el momento en que la agresora parece estar esperándola a que salga para golpearla en la cara.

En mis cámaras se ve como me estaba esperando, minutos antes se acercó al pórtico a ver y se alejó un poco. Incluso una comerciante de artículos patrios se percató de ello”, acusó en entrevista para AM Hidalgo.

La activista bajó a su pórtico frente al arbusto con forma de perro, puesto que la comida que coloca ahí para animales callejeros se había terminado.

Comentó también que “estaba limpiando el lugar con un poco de cloro para luego poner más comida. En ese momento yo me encontraba agachada y escuché que me preguntaron si los perros eran míos”.

Acto seguido y mientras se levantaba, le respondió que no, que ella apoyaba a los animales de la calle, “en ese momento me dio un puñetazo en la cara. Se ve en el video cómo sale corriendo. No pude reaccionar porque uno no sale a la calle buscando con quién va a pelearse”, dijo.

La activista repudió la agresión puesto que “el apoyo que realizo es de todo corazón y no pido recursos a nadie, es un acto de humanidad y no tienen por qué agredirme”.