Tik Tok es una red social que el los últimos meses se ha vuelto una de las redes sociales más populares entre los usuarios alrededor del mundo, en ella podemos ver videos de corta duración en los que cientos de personas comparten tips, bailes, anécdotas, retos, etc. Sin embargo no todo es diversión y entretenimiento.

Recientemente uno de estos videos se ha vuelto viral pues captó el asalto en vivo que sufrió un padre de familia y su hijo. En las imágenes podemos ver como un sujeto con casco de motociclista le roba la camioneta a un hombre que viajaba con su hijo y su perrito.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio en la avenida Toluca, en la alcaldía Álvaro Obregón. Enrique, el hombre que viajaba con su pequeño y su perrito, se dirigía a dicho lugar para entregar un cargamento de cubrebocas valuado en 20 mil pesos.

Mientras Enrique esperaba a Julio, el hombre al que le iba a entregar los cubrebocas, realizó ‘en vivo’ a través de TikTok, sin embargo en un punto de live, vio como el hombre se acercó a su vehículo.

Luego de que Enrique abrió la cajuela para sacar los cubrebocas de su camioneta, un sujeto con casco salió de la nada y le apuntó en el estómago con una pistola calibre 45 que se sacó del pantalón. “A ver cabrón, quiero las llaves de la RAM y tu celular, apúrale o te mueres”, le dijo el delincuente.

“Me dijo ‘el niño se queda y también el perro’. Me volteé y le dije ‘estás bien pendejo, eso no va a pasar'”.

De inmediato Enrique se apresuró a sacar a su hijo, arriesgando su integridad y sin hacer caso a lo que el asaltante le decía.

“Sin pensar él me pudo haber tirado un balazo, pero cuando tienes un hijo te vale gorro todo. Abrí la puerta de mi camioneta, que es cuando se ve en el video que entro, y ahí me sigue apuntando con el arma”, comentó.

Con lo que los asaltantes no contaban era que el celular seguía transmitiendo en video y eran vistos por miles de personas que miraban la transmisión que había iniciado Enrique.

“(El delincuente) agarra la lateral de Periférico rumbo al norte, se va y me cruzo la calle. En ese momento veo llegar a mi camioneta de regreso bastante rápido, casi a 80 km, me avienta la camioneta como si me quisiera atropellar y todavía me pinta dedo”, relata Enrique, quien contó con el apoyo de Julio, quien fue a pedir ayuda a la policía.