VIDEO. IMSS pierde cuerpo de un paciente, no sabían ni de qué murió

CDMX.- Familiares de un paciente de la clínica de la Zona No. 8 del IMSS vivieron horas de angustia, pues el hospital perdió el cuerpo de su familiar, además de que los médicos ni siquiera sabían de qué murió.

Grupo Imagen reportó que la mañana de este viernes, familiares de Pedro Hernández Ávila recibieron la llamada de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y les informaron que el paciente había muerto. La familia acudió al hospital para que les entregaran el cuerpo, sin embargo, cuando llegaron los médicos les informaron que no sabían dónde estaba el cuerpo.

Ante la angustia de no saber si Pedro había muerto o no o si le habían entregado su cuerpo a otras personas por error, la familia bloqueó el Eje 10 Sur, frente al hospital.

“Queremos solución”, “Exigimos que venga la Jefa de Gobierno a dar una solución”, “Pedro Hernández Ávila, clínica Número 8 no lo encuentra”, fueron algunas de las consignas que expresaron los familiares en pancartas.

Guadalupe Hernández, hija del hombre, entró al hospital a revisaron los cuerpos para corroborar que efectivamente ninguno era de su padre, lo que le dio esperanza de encontrarlo aún en Terapia Intensiva; no obstante, tampoco lo encontró ahí.

Simplemente quiero ver el cuerpo de mi papá, no se si se lo llevaron, si se lo dieron a otra gente, no sabemos. No está, no aparece”, dijo la joven a Grupo Imagen.