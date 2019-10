VIDEO. Intentan prender fuego en la cara a periodista durante marcha del 2 de octubre

Tras la marcha de este 2 de octubre, en donde se reunieron alrededor de 10 mil personas para conmemorar el 51 aniversario de la Masacre de Tlatelolco en 1968, quedó grabado en un video que circula por redes sociales el momento en que una mujer intenta prender fuego en la cara del periodista Pablo Pérez.

En el video se observa a Pablo, quien se encontraba transmitiendo en vivo para una radio comunitaria de California, hablando a un micrófono, cuando de entre la multitud salió la mujer, quien acercó un encendedor y una lata de spray para intentar prender fuego en la cara del periodista, pero el encendedor no funcionó, por lo que el comunicador no resultó herido.

En sus redes sociales, Pérez publicó que “estaba transmitiendo en vivo para una radio comunitaria de California cuando una chava trató de quemarme la cara con un spray, su encendedor nunca prendió, le iba a prestar el mío pero me acordé que ya no fumo. Eso sí, las cejas me quedaron muy bien peinadas".

La marcha dejó como saldo final 14 lesionados, la mayoría policías, y tres encapuchados detenidos, quienes habían tirado petardos a la policía, pero minutos después de su detención fueron liberados.