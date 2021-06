VIDEO. Joven enfrenta a un oso para defender a sus perros

Estados Unidos.- El pasado lunes, una joven de 17 años se enfrentó a un oso para salvar a sus perros en el Valle de San Gabriel, California. El video captado por una cámara de vigilancia el momento se viralizó en redes sociales.

En las imágenes difundidas se aprecia el momento en que un oso junto a sus cachorros caminan por la barda de la casa de Hailey, por lo que sus perros se acercan para ladrar y auyentar al animal. Inmediatamente, la joven sale corriendo y empuja al oso, toma a uno de sus canes y ordena a los demás que se metan.

Originalmente el video fue subido en TikTok por el primo de la joven, posteriormente su mamá, Citlally Morinico, lo compartió en su cuenta de Facebook.

En un principio, Hailey pensó que sus perros le ladraban a otros canes, pero cuando salió para calmarlos se llevó una sorpresa al ver al oso en la barda. En el intento por auyentarlo, la joven sufrió un esguince en un dedo, pero fuera de eso está bien y recomendó a la gente no imitarla si pasan por una situación similar.

No empujen a los osos. No hagan lo que yo hice. El resultado podría no ser el mismo”, aconsejó la joven.