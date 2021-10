VIDEO. Joven pone gotas de salsa Valentina en el microscopio; esto descubrió

A través de TikTok, el usuario @micro_terra demostró al mundo como luce la salsa Valentina bajo el microscopio, lo que sorprendió a todos por el asombroso descubrimiento que realizó.

El Tiktoker quizo demostrarle a sus 500 mil seguidores si deberían seguir consumiendo esta salsa o no.

En el video que subió a su cuenta, se ve como coloca un par de gotas de en un cristal para analizar las gotas de Valentina, pero cuando empezó a ver las partículas solo encontró las especias con las que está hecha. Lo que más sorpresa le causó fue la gran cantidad de cosas con las que está hecha, ya que parece como si estuviera sucia.

“Me sorprendió mucho la cantidad de cosas que tiene, pareciera que está súper sucia, llena de porquerías, pero bueno, no se está moviendo nada, no hay trozos de insectos, así que no hay nada que temer”, explicó en el video