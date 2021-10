VIDEO. Joven realiza despensa "básica" con 9 mil pesos y es criticado en redes

El usuario “Soy Mirrey”, recientemente subió un video a TikTok en donde nos comparte como es que hace su despensa básica del supermercado, en la cual se gasta solamente 9 mil pesos, pero la sumá de dinero que gasto en los productos que compró no les pareció a los usuarios.

El joven fue duramente juzgado por varios de sus seguidores, debido a que entre los víveres que adquirió, se encontraba carne con un costo de mil pesos el kilo y botellas de agua de casi 100 pesos. Sin duda el "mirrey" demostró que tiene una vida llena de lujos.

Últimamente me he esforzado por ser más humilde, entonces me lancé al super yo solo, y la neta fue una experiencia increíble”, dijo el tiktoker.