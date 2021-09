VIDEO. Joven se quita las muelas del juicio sola

Una joven llamada Ana Victoria, causó pánico y sensación en redes sociales luego de postear un video en donde se puede ver como se quitó las muelas del juicio sin hacer un solo gesto.

Ana dio de que hablar tras subir el video, sin embargo aclaró que es dentista y realizó las extracciones con todos los cuidados que pudo.

En el video se puede ver como la joven con total tranquilidad, se extrae los terceros molares con sus propias manos y ayuda de algunos aparatos.

Luego de ser cuestionada por usuarios de Twitter la joven aclaró que:

No tengo más manos para detener el eyector, retraerme y agarrar el forcep” y “No siempre es un sangrado excesivo, no fue traumática la extracción y no hubo tanta sangre” fueron algunas de las explicaciones que dio.