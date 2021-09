VIDEO. Joven sube por primera vez a un puente peatonal y su reacción se hace viral

Coahuila.- El video en el que aparece una joven emocionada por caminar sobre un puente peatonal por primera vez, se viralizó en redes sociales.

La usuaria de TikTok @fridssbarba, fue quien publicó el clip en su cuenta y se le puede ver bastante entusiasmada al contar su experiencia nunca antes vivida.

Las imágenes fueron capturadas arriba de un puente en Torreón, el cual la tiktoker tuvo que utilizar para dirigirse a una feria.

Luego de que este video se compartiera en varias plataformas, @fridssbarba recibió muchas críticas, a las que respondió.

No empiecen que soy whitexican, no es mi culpa no haberme subido a uno", argumentó la tiktoker.