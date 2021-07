VIDEO. Jóvenes presumen ropa de marca y desatan burlas

El mundo de la moda encontró un lugar en redes sociales, pues gracias a ellas practicamente todo el mundo tiene acceso a conocer las novedades y tendencias de marcas desde ratail, diseño nacional y hasta casas de moda internacional. De esta forma, una de las redes que más ha funcionado para marcar nuevos trends entre los jóvenes, ha sido TikTok.

En dicha plataforma, recientemente un grupo de chicas se vuelto viral tras subir un video en el que aparecen describiendo las marcas de cada pieza que compone sus outfits.

La grabación comienza con cinco chicas prununciado el hashtag #ootd (outfit of the day), y cada una empieza a decir la marca de cada prenda de su look entre las cuales se encuentran Zara, en su mayoría, Apple, Gucci, Pandora, Stradivarius, Bimba y Lola, Dolce & Gabbana y más.

El video ha generado opiniones encontradas, pues a pesar de que ya cuenta con 400 mil likes, usuarios de redes sociales no han tardado en generar memes y expresar críticas respecto a que Zara no es una marca de lujo y a la acción de las tiktokers de promover la ropa costosa.

Sin embargo hubo quienes lo tomaron con humor y se dieron a la tarea de presumir sus compras en el mercado y ropa de segunda mano.