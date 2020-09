VIDEO. Kimberly sobrevivió a seis balazos por su novio y narra su experiencia

CDMX.- En la alcaldía de Iztacalco, Kimberly de 29 años recibió un ataque con arma de fuego del que logró sobrevivir; además, logró señalar al culpable, su expareja.

En total, seis disparos hirieron a Kimberly, quien al momento del delito estaba aproximándose a un vehículo en la colonia Agrícola Pantitlán para ir a un spa.

De los seis disparos, recibió dos en la cabeza, otro en el rostro y otro en el pecho, que fueron los más peligrosos. La expareja, Leonel, la habia mandado a matar.

Fue el cumpleaños de mi hijo y fui a dejarle su regalo. Me dice: Platícame qué vas hacer. Tengo una cita en el spa a las 8 de la mañana y me dice: ¿Ahí dónde siempre vas? Él sabe exactamente a qué hora yo tengo que salir de mi casa. Yo le dije que no quería nada con él”, señaló Kimberly.

La actual pareja de la víctima, Isidro García, declaró que Kimberly se había reunido con su expareja días antes, con algo respecto al niño, y asegura que él la había golpeado.

Desde el ataque el pasado 15 de septiembre, Kimberly tiene una custodia policial quien investiga el caso bajo tentativa de feminicidio.

No me quería morir. Cerraba los ojos, ahí iba a acabar mi vida, estaba hablando con los policías, estaba hablando con las personas que me hablaban y trataba de hablar, hablar, hablar porque yo no quería morirme”.