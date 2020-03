VIDEO. #LadyCoronavirus joven pide distancia en el Metrobús y se vuelve viral

CDMX.- Una usuaria del transporte público de la Ciudad de México se hizo viral en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que pidió de manera prepotente a otras pasajeras que guardaran su distancia con ella para evitar que la contagiaran de COVID-19; la joven fue apodada “Lady Coronavirus”.

A través de su cuenta de Facebook, una joven identificada como Ixchel Camacho compartió dos videos del momento en se ve a una joven discutiendo con otras pasajeras que viajaban en el vagón de mujeres del Metrobús.

En las imágenes se puede a varias mujeres que viajaban paradas y sin guardar la distancia recomendada para evitar la la propagación del COVID-19, esto debido a la gran cantidad de gente que viajaba a esa hora en el transporte.

No me estoy burlando del Coronavirus, sino de que es lógico que en el Metrobús a las 6 de la tarde, no puedes guardar tus dos metros de espacio anti contagio”, escribió la internauta que bautizó a la joven como “Lady Coronavirus”.

“No me acerques tus garras”

En los videos se puede escuchar a la pasajera pedir distancia que guardaran su distancia con ella.

No me importa si te mueves, pero no me acerques tus garras”, dijo a otra usuaria del transporte con la que viajaba.

Debido a que la manera grosera en que se estaba comportando la joven, al llegar a un paradero donde estaban dos agentes de policía, las demás pasajeras le pidieron a las oficiales que, por favor, bajaran a la chica; sin embargo ésta se negó y acusó que era a ella a quien estaban ofendiendo.

Ya nos echó bronca a todas, no quiere que la rocemos, ni que la toquemos porque la contagiamos. Quiero que no la roce con mi chamarra, con su cabello.

Que se vaya callada si no se quiere bajar”, denunció una pasajera a las policías.

Al final, la joven se negó a bajar y las demás usuarias le pidieron que dejara de insultar.

Toma tu taxi porque no quieres que nadie te toque”,

El video fue difundido en redes sociales y se volvió viral.