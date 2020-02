VIDEO. Maestra 'estalla' y pide a alumno que no la humille más

Ciudad de México.- Un video de Tik Tok conmocionó en las redes sociales sobre una maestra que ‘estalla’ y enfrenta a uno de sus alumnos a quien por mucho tiempo le soportó la falta de respeto.

Así lo dice la mujer bastante alterada pues con sentimiento y coraje le pone un alto a su alumno mientras los compañeros la graban en video.

El hecho provocó comentarios divididos; algunos consideran que los estudiantes de hoy en día ya no tienen mucha educación y respeto a los maestros y otros dicen que los maestros no tienen control sobre los alumnos.

La maestra le echa en cara a alumno que por mucho tiempo la ha humillado y le pide que ya no quiere más amenazas de él.

El alumno trata de interrumpirla, pero la profesora no se puede controlar del sentimiento encontraron que sufre.

No me amenaces, no tienes derecho a amenazarme, me haz humillado de una y muchas formas y todavía me amenazas…”