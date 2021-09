VIDEO. Maestro corre a sus alumnos de clase por no tener buen internet

Como ya es costumbre las clases en línea continúan dando nuevos videos polémicos, en esta ocasión un profesor del IPN (Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) N° 1 “Gonzalo Vázquez Vela”) fue evidenciado por correr a sus alumnos de la clase debido a que no contaban con una buena conexión a internet.

El caso se dio a conocer a través de un video subido a TikTok, en donde se puede escuchar como el profesor Juan Luis Medrano Wong amenazar a sus alumnos con sacarlos de clase si estos no cuentan con una buena conección a internet.

Ante el claro mensaje del profesor, uno de los alumnos decido confrontarlo y decirle que "no es justo".

“No creo que sea justo tener que soportar sus actitudes, en cuanto a la reunión porque no todos tenemos las mismas posibilidades de poder estar aquí. Ni siquiera me deja hablar. No tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión porque unos no tienen una buena cámara o un buen dispositivo o buen Internet y usted lo que hace es sacarlos. Le estamos planteando nuestros problemas”, indicó el alumno Parangueo al profesor.