VIDEO. Mujer embarazada intenta escapar de su casa tras golpiza de su esposo

Un video ha causado indignación entre usuarios de redes sociales pues muestra el momento en que una mujer con 3 meses de embarazo intentó saltar desde una ventana del segundo piso de un edificio para escapar de la supuesta golpiza infringida por su esposo

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un departamento en la localidad Carioca de Duque de Caxias, Brasil.

En la grabación podemos ver a María José, de 35 años, colocando su pierna sobre la ventana, pero su cónyuge, identificado como Vitor Batista, de 32 años, parece tirar de su cabeza y la arrastra de regreso al apartamento.

En un segundo video se puede ver a la mujer embarazada inclinada hacia atrás sobre el borde de la ventana. Posteriormente, Batista atrae a su esposa hacia él mientras la pareja lucha él intenta cerrar la ventana.

Al escuchar la pelea los vecinos llamaron a la Policía Civil y se llevaron detenido a Batista.

María José contó a medios locales que su esposo, desde hace dos años, la había golpeado repetidamente a lo largo de su relación. Batista presuntamente la habría amenazado a ella y a su hijo de cuatro años desde una relación anterior.

"Estaba celoso y muy posesivo. No me dejaba salir a la calle, solo por trabajo. Incluso perdí mi empleo", dijo José. "Cuando me atacó, tenía cicatrices y no podía ir a trabajar. Inventé excusas porque me quedé en casa"., añadió.