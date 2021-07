VIDEO. Niegan tomar vuelo a modelo fitness por querer viajar "desnuda"

La modelo fitness y fisioculturista, Deniz Saypinar, pasó un momento bochornoso en el aeropuerto por no acudir a su vuelo con la ropa adecuada.

Actualmente, la mujer reside en Estados Unidos, pero es originaria de Turquía. Fue a través de sus redes sociales que informó a sus seguidores, que no la dejaron abordar un avión en el aeropuerto de Dallas a Fort Worth debido a cómo iba vestida.

Estoy muy cansada de la mierda conservadora. Me mudé de un país islámico porque tratan a las mujeres como una segunda o tercera clase y ahora está sucediendo esto”, se lee en sus stories.

En sus historias de Instagram se conoció sobre el desagradable momento que la modelo paso, pues se le vio afectada. Deniz mencionó que los asistentes de vuelo de American Airlines no le dejaron abordar por su atuendo, argumentando que "estaba desnuda".

La fisioculturista señaló que le dijeron que su outfit “molestaba a otras familias” en el aeropuerto. Deniz, utilizaba un crop top color café, un short de mezclilla, un suéter blanco amarrado en su cintura y unos tenis para viajar a Miami.

Me gusta usar ropa que revele mi feminidad, pero nunca me visto de una manera que ofenda a alguien. Soy lo suficientemente madura y civilizada como para saber lo que puedo y no puedo ponerme”, se defendió Deniz.