VIDEO. Oso ataca a su entrenadora durante show circense

Un video que circula por redes sociales muestra el momento en que un oso negro atacó a su entrenadora durante un show en vivo. Los hechos ocurrieron en la provincia de Kémerovo, en la ciudad Berezovky en Rusia, aunque se desconoce con exactitud la fechas.

En la grabación podemos ver como el oso camina erguido sobre sus dos cuartos traseros, sin embargo, repentinamente se abalanza contra la mujer y trata de morder una de sus piernas, no obstante, el ataque no es tan intenso y luego de alguna serie de jaloneos y la intervención de otros dos domadores, la situación no pasa a mayores.

Pero no fue el único ataque pues en otro momento se ve como el animal esta sentado sobre un banco y cuando la mujer había atacado previamente pasa cerca de él, intenta nuevamente atacarla y lanza un manotazo y se baja del banco para correr a atacarla.

De acuerdo a medios locales, la entrenadora reportó que resultó con lesiones leves y que la compañía circense comunicó a los medios que este tipo de situaciones son muy raras y que la reacción del animal se originó debido a que pudo sentirse asustado o desubicado por cambios en la utilería del espectáculo.

Un oso ataca a sus domadores tres veces consecutivas durante una actuación de circo en Rusia



SEPA MÁS: https://t.co/mj2DRBVMTl pic.twitter.com/Q6XMCtREVN — RT en Español (@ActualidadRT) July 18, 2021

El video ha causado controversia en redes sociales, pues cientos de internautas han discutido acerca del uso de animales en espectáculos circenses.