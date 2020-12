VIDEO. Paciente con Covid muere en la entrada de hospital porque no había camas

CDMX.- Los hospitales de la Ciudad de México se encuentran en una situación crítica ante la alza de pacientes con síntomas graves de coronavirus COVID-19, una muestra de ello es un video difundido por Radio Fórmula en el cual se ve que un hombre falleció en la entrada de una clínica debido a que no había camas para atenderlo.

Hace unos días, la jefa de Gobierno de la Capital, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la saturación en hospitales privados y públicos pues en redes sociales personal de salud ha difundido imágenes y videos de filas de ambulancias con pacientes que esperan ser ingresados; la mandataria aseguró que había un 20% de disponibilidad de camas.

Sheinbaum pidió a la ciudadanía y a paramédicos que antes de acudir a alguna clínica, llamen a Locatel para que les indiquen en qué lugares los pacientes pueden ser internados.

No obstante, un video difundido en el noticiero del periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, al parecer contradijo a la Jefa de Gobierno, señalaron que un paciente que murió a causa del virus les compartió su caso para exigir al gobierno de la Capital medida sanitarias más severas y una actualización en tiempo real de los hospitales con espacios.

Según el periodista Manuel Feregrino, el hombre se encontraba internado en una clínica particular pero su condición se agravó por lo que doctores le informaron que debía ser llevado a un hospital público.

Familiares del paciente siguieron las instrucciones de Sheinbaum, llamaron a Locatel donde les informaron que había camas disponibles en el Hospital General de México; paramédicos trasladaron en ambulancia al hombre pero nunca se imaginaron la respuesta a su llegada.

Cuando arribaron al hospital, trasladaron al hombre de 62 años en camilla y una cápsula de protección hasta la entrada de la clínica, ahí un grupo de doctores en lugar de darle atención e internarlo, les señalaron que estaban saturados y no tenían ventiladores libres.

En un video compartido por los familiares al medio, se puede ver el momento en que los médicos lamentaron informar sobre sus nulas posibilidades de ayudar a la víctima. La familia y los socorristas insistieron en que los ayudaran.

Doctores les dijeron que la única forma en que podían ingresar al hombre era si le conseguían un ventilador al cual pudiera estar conectado, misión completamente imposible.

No hay espacio, no tenemos la capacidad ahorita para atenderlo. No lo podemos atender, no tenemos camas, no tenemos dónde subirlo”, aseguró uno de los médicos.