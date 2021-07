VIDEO. Padrastro golpea a hombre que acosó a su hija

Una joven denunció en redes sociales que el dueño de una papelería ubicada en las calles de Flores Magón y Félix U. Gómez, Ciudad de México, presuntamente le tomó una fotografía sin su consentimiento.

La joven identificada como Diana Santillán realizó una publicación en Facebook en donde narró que se encontraba en una papelería esperan su CURP, pero que el hombre que la atendió sacó su celular y comenzó a tomar fotos de su pecho.

Por lo que al darse cuenta la joven comenzó a reclamarle y salió del lugar, pero ahí no acabo la cosa pues, de inmediato fue con su mamá y su padrastro a contarles lo sucedido, por lo que la pareja de su madre decidió enfrentar al acosador.

En el video que acompañó la publicación se puede ver como el papá entra al negocio y comienza a reclamarle al señor por las supuestas fotografías, sin embargo el encargado no le hace caso por lo que tira el monitor que se encontraba en el mostrador.

"Qué estás haciendo con mi hija, eh, ¿por qué le estás tomando fotos? No te pases, ¿por qué te volteas? Quieres que te denunciemos. No estés de puerco marrano, no se pase", le grita el padrastro quien después da una bofetada al empleado.