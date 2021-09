VIDEO. Profesor recibe soborno por más de un millón de pesos y le prende fuego

Álvaro Cázares García, secretario en Michoacán de trabajos y conflictos del nivel preescolar, hizo público un video en el que quemó más de un millón de pesos con el que presuntamente lo quiso sobornar su líder Benjamín Hernández Gutiérrez.

En las imágenes, el profesor michoacano exhibe los fajos de billetes en una mesa y uno en las manos.

El docente michoacano afirma que quisieron acallar su liderazgo estatal al enviarle ese recurso económico a cambio de que acceda a actos de corrupción en perjuicio del magisterio.

Mientras el profesor echa los fajos de billetes de 500 pesos a una cubeta, expresa que para eso es lo que va a servir el dinero que le mando Benjamín Hernández. Posteriormente, vació una botella de alcohol en el recipiente con el dinero y le prendió fuego.

Aunque mi vida peligre, no me importa compañeros. Me mandaron a mí a hacer una función y voy a defender a mis compañeros del estado”, exclamó el docente.