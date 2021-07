VIDEO. Quitan estacionamiento a persona con discapacidad y karma les llega rápido

¿Sabes para qué hay lugares de estacionamiento reservados para personas con discapacidad? Los lugares de estacionamiento reservados para personas con discapacidad, generalmente se encuentran lo más cerca posible de las entradas o de los elevadores, ello es para que cuando la persona con discapacidad baje de su automóvil, no tenga que recorrer grandes distancias que probablemente pudiera representarle encontrar más barreras en el trayecto.

¿Eres de las personas que dicen: No tardo nada, sólo son 5 minutos, sólo voy a descargar una mercancía, está lloviendo y no me quiero mojar, estoy esperando a alguien, no se tarda si se requiere me muevo o simplemente no le das importancia? ¡Detente! Los lugares reservados no son un capricho.

Bueno pues esta pareja no respetó el espacio reservado pese a que una persona con discapacidad estaba esperando por el lugar.

Un video que circula en redes sociales muestra como un par de amigos que acudieron al centro comercial discutieron con una pareja que les impidió usar el lugar asignado a personas con discapacidad pues aseguraron que no se iban a tardar.

En las imágenes podemos ver como una mujer esta apartando el lugar para su novio, quien no tiene ninguna discapacidad, pese a que los hombres en otro auto intentaron dialogar para quedarse con el lugar, la pareja muestra una actitud agresiva.

Incluso se puede observar como el hombre que esta grabando les dice que su amigo tiene una discapacidad por lo que ocupan estacionarse en el lugar, pues al usar silla de ruedas necesitan la rampa que se encuentra ahí.

Sin embargo ni la mujer ni su pareja entienden de razones e incluso amenazan al conductor, por lo que los amigos deciden estacionarse en otro lugar, pero minutos más tarde también grabaron como la pareja se encontró con una infracción debido a este hechos.

Pese a que el video se volvió viral, solo se trato de una representación de una situación real que ocurre cotidianamente en todo el país, por lo que las personas que aparecen en el video no tienen relación con la historia y solamente son actores.