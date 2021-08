VIDEO. Si haces esto en el cine te regalan palomitas y refresco

¿Alguna vez que te ha pasado que tiras tus palomitas y refresco por accidente en el cine? Bueno, un video que se ha vuelto viral en TikTok muestra que puedes hacer cuando te encuentres en una situación así.

Fue el youtuber Jaime Álvarez, quien se dedica a comprobar videos virales en internet, quien dio un truco infalible...¡TOMA NOTA!

Jaime decidió probar esto y acudió a un cine en donde corroboró la información.

"Después de hacer el ridículo frente a la gente, me fui a la dulcería y les expliqué que me había caído. Ellos mismos me dijeron que me reponían mis cosas, e incluso me preguntaron si me había hecho daño, lo cual me pareció genial. ¡Entonces podemos decir que esto es verdadero!", concluyó el creador de contenido.