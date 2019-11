VIDEO. Simpatizantes de AMLO van a Palacio Nacional a cantarle las mañanitas

Un 13 de noviembre, pero de 1953, nació en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario cumple el día de hoy 66 años, por lo que seguidores del político fueron hasta las puertas del Palacio Nacional, actual recidencia del jefe del Ejecutivo, en los primeros minutos de este miércoles para llevarle serenata y cantarle las mañanitas.

El clima gélido no fue impedimento para que decenas de seguidores del presidente llevaran globos y pancartas para deserle un feliz cumpleaños al mandatario.

En redes sociales, varios usuarios subieron videos del momento en que celebraban a AMLO, esperando poder verlo.

En estos momentos fuera de Palacio Nacional, el Pueblo de México canta las mañanitas al Presidente @lopezobrador_

���� #FelizCumpleañosAmlo#EsUnHonorEstarConObrador

No estas solo!!! pic.twitter.com/YyUeG9acxH — Kary Buitrón (Knauf) (@b_knauf) November 13, 2019

Incluso se volvió tendencia en Twitter con el hashtag #FelizCumpleañosAMLO.

Andrés Manuel López Obrador es Presidente de México desde el pasado primero de diciembre de 2018, tras ganar las elecciones con más 30 millones de votos.

Fue fundador y presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y en su carrera política ha fungido como presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jefe de Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y compitió por la presidencia también en los años 2006 y 2012, en donde perdió las elecciones ante Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, respectivamente.

Las Adelitas llevan mariachi a AMLO por su cumpleaños

Un grupo de mujeres identificando como Las Adelitas llevó un mariachi a Palacio Nacional para celebrar el cumpleaños 66 del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con una de las “adelitas” llegaron desde las 02:00 horas al acceso de Moneda de Palacio Nacional y desde ahí le cantaron las mañanitas.

Así adelitas le desean #FelizCumpleañosAMLO al presidente @lopezobrador_ por sus 66 años, en la entrada de Palacio Nacional pic.twitter.com/gnxKyOJ6Mw — El Universal (@El_Universal_Mx) November 13, 2019

“Estoy muy contenta deseando todo el bien para el Presidente, sabiduría, que pueda sacar al país en adelante, cómo es su deseo. Tenemos un lujo de Presidente”.

“Somos las Adelitas del presidente Andrés Manuel López Obrador les guste o no les guste y no va a haber ningún golpe de Estado porque no se los vamos a permitir”, dijo.

Las mujeres, vestidas de adelitas, bailan al son del mariachi.