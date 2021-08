VIDEO. Usan vodka para desinfectarse las manos en un antro

Desde que dio inicio la pandemia y se declarara una emergencia sanitaria, autoridades, científicos y doctores han recomendado el uso del cubrebocas y el constante lavado de manos a fin de evitar contagios de Covid-19.

Existen muchas personas que buscan seguir al pie de la letra estas indicaciones para evitar contraer coronavirus, sin embargo unas más hacen una extraña interpretación de como serían dichas medidas sanitarias.

Como si se tratara de una escena de cine surrealista, este video nos muestra como tres personas se "lavan las manos" bajo un chorro del alcohol que sale de una botella de vodka.

Y como si esto no fuera suficiente, en el video podemos ver como también "desinfectan" su celular para que no digan no son 100% higiénicos por si esto no fuera suficiente, minutos más tarde se ve como una mujer comienza a lamerse las manos para no desperdiciar la bebida.

El video ha generado polémica pues muchos critican la acción y descuido de los jóvenes al estar en un antro, pero también lo califican como un desperdicio de alcohol que hubiese servido para su consumo.

