Va Irma Hernández por dirigencia interina de Morena en Hidalgo

Irma Hernández Jiménez, secretaria de Derechos Humanos y Sociales del Comité Estatal de Morena, hizo públicas sus aspiraciones para dirigir de forma provisional el partido.

Durante conferencia de prensa, indicó que hace unos días entregó un documento de intención, con más de mil firmas de respaldo de militantes, a la presidenta nacional de Morena Yeidckol Polevnsky quien le había pedido dichas rúbricas de las bases.

Al tiempo de negar vínculos con algún grupo político, Irma Hernández señaló que su postulación es con la intención de sumar y dar esperanza al partido.

"Estoy dispuesta a representar a los compañeros de base y esto no es cuestión personal ni de grupo, pues no apoyo a nadie; sabemos que en Morena no están permitidos los grupos", dijo.