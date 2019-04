Va Morena contra ‘chapulines políticos’ y bono electoral a partidos   

La dirigencia de Morena en Hidalgo propuso homologar tiempos de registro para candidaturas, entre las hechas por partidos políticos y aspirantes independientes, a fin de evitar lo que coloquialmente se conoce como “chapulines”.

También propuso la eliminación del bono electoral que otorga el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) a los partidos políticos para auspiciar los gastos de sus representantes en casilla el día de los comicios.

Durante los trabajos para reformar el Código Electoral de Hidalgo entre dirigentes de los partidos políticos y diputados locales, Carlos Mendoza Álvarez, secretario de Formación Política de Morena, realizó los planteamientos a nombre de la dirigencia estatal.

CONTRA LOS ‘CHAPULINES’

Uno de los primeros planteamientos del morenista fue homologar tiempos de registros de candidaturas que postulan los partidos políticos con los de aspirantes independientes.

“Hay una realidad que nos trasciende y que la vimos en las elecciones de 2016, en la que una enorme cantidad de candidaturas independientes a los municipios se trataba de personajes que no obtuvieron la asignación en sus partidos”, dijo Carlos Mendoza.

A fin de no vulnerar el derecho constitucional de “votar y ser votado”, el morenista argumentó que “si empatamos los tiempos de registros evitamos que haya gente emanada de partidos políticos que, como no ganaron sus internas, busquen la vía independiente, pues esta debe de ser una verdadera vía para que el ciudadano que no se sienta identificado con las plataformas de los partidos, pueda impulsar un proyecto ciudadano”, señaló.

ELIMINAR BONIFICACIÓN

Mendoza Álvarez dijo que Hidalgo es uno de los estados donde otorgan recursos a los partidos políticos para auspiciar gastos de sus representantes electorales el día de los comicios.

Esta bonificación electoral, dijo, “genera problemas con las estructuras, es decir, una especie de ‘clientelismo y pugna’ en lo interno por las representaciones de las casillas y no hay un debido ejercicio de voluntariado de la militancia política para cuidar las casillas a nombre de los partidos políticos… Representa una especie de botín político para las estructuras”, dijo.

REVOCAR MANDATO POR INCUMPLIR PLATAFORMA ELECTORAL

Otro tema sometido al escrutinio del Congreso es la vinculación de revocación de mandato a aquellas autoridades electas (gobernador, ayuntamientos y diputados locales) que incumplan con lo establecido en sus plataformas electorales.

“Es una cuestión de responsabilidad de los servidores públicos. Pues una plataforma electoral es como ‘una carta a los Reyes Magos’ y por ello queremos que haya un mecanismo vinculatorio a la revocación de mandato”, señaló.

Mendoza Álvarez consideró injusto que un partido político presente una plataforma electoral y al final no se justifique cuando son gobierno.

INCREMENTAR PORCENTAJE PARA FORMACIÓN Y MUJERES

Otro planteamiento es incrementar el porcentaje que deben de destinar los partidos para actividades de formación y desarrollo político, de cinco a seis por ciento; además, para incentivar la participación de las mujeres, a fin de que utilicen 11 y no cinco por ciento que es la cifra actual.

“La cuestión de equidad y la igualdad parten de acciones afirmativas en cuestión de cuotas, pero también debe ser parte de un esfuerzo de los partidos políticos para formar cuadros de mujeres”, dijo.

Tras la presentación de los 12 puntos de reforma para el Código Electoral de los partidos de oposición, el representante de Morena coincidió en el tema de fiscalización. Sin embargo, se opuso a la iniciativa de adelantar un mes el periodo de inicio del proceso electoral.

Es decir, los partidos de oposición buscan que en lugar que la fecha sea el 15 de diciembre, se adelante para el 15 de noviembre.