Valeria fue a un cibercafé para inscribirse a la prepa y ya no volvió

TOLUCA.— La desesperación se ha apoderado de la familia Reyes, pues Valeria, una joven de 16 años desapareció tras salir de casa a hacer tramites para inscribirse a la prepa. Diez días han transcurrido y sus padres siguen sin saber de ella. El miedo se ha apoderado de su rutina.

La voz calma de Víctor Reyes, papá de Valeria, se rompe cuando pronuncia su nombre, pues a pesar de las jornadas de búsqueda emprendidas, las idas y venidas a la Fiscalía, la movilización en redes sociales e incluso con sus vecinos de San Agustín Huitzizilapan, nada se sabe de la joven.

“La vimos el 21 de enero, alrededor de las 8:00 de la mañana. Salió de casa para hacer un trámite de la escuela, era su inscripción, tenía que ir al ciber a imprimir el formato de pago, pero no regresó. Su mamá fue a buscarla al ciber, pero le dijeron que ahí no había ido, así que yo fui a ver si estaba por Xonacatlán o en las oficinas de Telecom, donde tenía que hacer el trámite, pero no, no estaba. Llamé al Centro de Justicia para mujeres, pero en las noches ya no hay transporte para Toluca, así que tuve que hacer el trámite hsta el día siguiente, de inmediato se detonó la Alerta Amber”.

De acuerdo con la familia de la joven, lograron ya encontrar una grabación donde se aprecia que sube a un taxi colectivo para llegar a Xonacatlán, lugar de donde tomó un camión y se pierde su rastro.

La comunicación con ella, aseguró Víctor, era muy amplia. Con ellos conversaba de todo lo que le pasaba en su escuela, en su vida, los libros que le gustaban.

Incluso horas antes de que desapareciera, platicó hasta la media noche con ella, pues le gusta leer sobre poesía y superación personal.

Para la familia, el viacrucis de la ausencia ha sido amargado brutalmente porque saben que no son los únicos en esta situación. Pero lo peor, aseguran, es la mala fe con la que actúan las personas, quienes han tratado de extorsionarlos a cambio de información sobre Valeria Reyes Villavicencio.

Estas amenzas han sido redireccionadas a la Fiscalía, quien lleva la investigación. En el caso de Valeria Reyes, las autoridades de la Fiscalía mexiquense han actuado con celeridad, pero hasta el momento no se ha logrado establecer el paradero de la menor de 16 años.

La última vez que fue vista por su familia, Valeria vestía pantalón de mezclilla, sudadera gris, gorra rosa y blusa blanca con franjas negras.